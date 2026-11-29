Москва29 ноя Вести.Православные верующие во время поста могут чувствовать легкость. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Пост – это, с одной стороны, когда ты в сложности находишься, а потом наоборот наступает легкость и в душе, и в целом. Я стараюсь во время поста поменьше входить в конфликт с людьми и стараюсь делать больше добрых дел. На мой взгляд, это самое основное в этой ситуации. Тем, кто постится, желаю силы духа заявил он

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в свою очередь отметил, что время поста верующие сражаются с темными силами.

Надо помнить, что мы все выходим на сражение. Это наше сражение с князем тьмы, и, как сказал Господь, он побеждается только молитвой и постом. Естественно, наши сердца сейчас с нашими ребятами на СВО, которые непосредственно сталкиваются с этой силой тьмы, отдают жизнь за други своя в этом сражении. И мы, конечно, внутренне все время думаем, чем мы можем помочь и как? Конечно, мы делаем гуманитарные подарки, гумконвои. Но самая большая помощь произойдет, если мы будем строго поститься, выполнять то, что Церковь Христова нам предписала. Мы выходим на битву. И мы помочь можем, неся пост. Бог в помощь! пожелал он

Рождественский пост проходит 28 ноября 2026 года - 6 января 2027 года. Он поделен на этапы и является духовной подготовкой к празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января.