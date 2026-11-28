Москва28 ноя Вести.Рождественский пост – это важное для православных христиан время для подготовки к Рождеству, и данный период связан не с формальными ограничениями, а прежде всего с внутренней собранностью. Такое заявление сделал зампред Всемирного русского народного собора (ВРНС), председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов в комментарии телеканалу RT.

Рождественский пост проходит 28 ноября 2026 года - 6 января 2027 года. Он поделен на этапы и является духовной подготовкой к празднику Рождества Христова, который отмечается 7 января.

Важно сразу сказать: пост — это не про формальные ограничения, а прежде всего про внутреннюю собранность, про умение замедлиться и услышать себя и близких сказал Иванов

По его словам, смысл не в том, чтобы избегать определенных продуктов в пост, а чтобы осознанно относиться к тому, что человек ест, говорит и делает.

Иванов рассказал, что ранее постный стол был простым, но сытным и разнообразным. Основой рациона в пост были крупы, корнеплоды, соленья, квашения, грибы, орехи, мед, постное масло. Иванов полагает, что эти продукты – "лучшая опора" для рациона в пост и сегодня.

Зампред ВРНС уточнил, что Рождественский пост – это еще и культура семейных трапез, когда за одним столом сидят представители нескольких поколений.

Иванов напомнил, что правила Рождественского поста смягчены для людей с хроническими заболеваниями, беременных и кормящих, пожилых людей и детей. Как сказал эксперт, пост не должен быть во вред телу, потому что тело "тоже является даром".

Собеседник журналистов при составлении меню на Рождественский пост порекомендовал описаться на "серьезность и простоту". По его словам, для приготовления блюд можно использовать сезонные плоды - свеклу, морковь, репу, брюкву, картофель, готовить из них супы, запеканки, рагу, салаты. Полезными продуктами эксперт назвал квашеную капусту, соленые огурцы, моченые яблоки. А белок, по его словам, дают бобовые - горох, чечевица, фасоль, также грибы, орехи и семечки.

Иванов рассказал, что сытные блюда можно приготовить из круп. А сладостями в пост он назвал мед, сухофрукты, варенье и постную выпечку. Для поддержания питьевого режима в холодное время года он посоветовал травяные сборы, морсы из ягод, компоты из сухофруктов.

Помимо этого, Иванов напомнил о необходимости совершать в пост добрые дела.