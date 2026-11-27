Рождественский пост в 2026-2027: правила, история и календарь по дням

Рождество Христово — важный для православных христиан праздник, которому предшествует сорокадневный Рождественский пост. Зачем он нужен, какого числа начинается и что нельзя делать в это время мирянам — расскажем в нашем материале.

Когда начинается и заканчивается Рождественский пост 2026–2027

В 2026 году Рождественский пост начинается 28 ноября, в субботу, и продолжается до 6 января 2027 года включительно. Его продолжительность составляет 40 дней. Завершается пост в Рождественский сочельник, а 7 января православные верующие празднуют Рождество Христово.

Значение и история Рождественского поста

Зачем установлен пост

Сорокадневный пост перед Рождеством — это не просто ограничения в питании и развлечениях. Это особое время духовной подготовки, когда через молитву и воздержание верующие очищают душу от суеты и греховных мыслей.

Завершая пост 6 января 2027 года, православные христиане встретят праздник Рождества Христова обновленными — готовыми к светлой радости явления в мир Спасителя.

Церковь свечи (глп) Фото: Globallookpress

Как появился Рождественский пост

Первые свидетельства о Рождественском посте относятся к IV веку. Первоначально его продолжительность могла составлять около недели. Со временем пост становился продолжительнее. В XII веке константинопольский патриарх Лука Хрисоверг выступал за соблюдение сорокадневного поста, однако распространение этой практики происходило постепенно. Общепринятой в восточнохристианской традиции она стала в XIII–XIV веках.

В древнерусских и славянских традициях встречалось название "Корочун" (или "Карачун"), связанное с зимним календарным циклом и рождественским временем. Происхождение этого слова окончательно не установлено. В фольклорных интерпретациях Карачун также ассоциировался с холодом, зимой и смертью.

История празднования Рождества

Изначально Рождество не было отдельным праздником — его отмечали 6 января вместе с Крещением Господним как единое событие Богоявления. В IV веке Рождество выделили в отдельный праздник и установили дату 25 декабря. В IV веке в христианской традиции закрепилось отдельное празднование Рождества Христова 25 декабря. Существуют разные объяснения выбора этой даты. Одно связывает ее с римским праздником Непобедимого Солнца, другое — с раннехристианскими календарными расчетами. Вопрос о происхождении даты остается предметом исторических исследований.

Особенности празднования:

Подготовка длится 40 дней и включает Рождественский пост.

6 января — Сочельник, день строгого воздержания до первой вечерней звезды.

Главное блюдо Сочельника — сочиво.

Храм Фото: Источник: https://www.freepik.com

Для верующих Рождество — это не просто день рождения Иисуса, а праздник Боговоплощения, когда Бог стал человеком ради спасения человечества. Поэтому праздник встречают не шумным застольем, а молитвой и добрыми делами.

Правила питания в Рождественский пост в 2026–2027

Что можно есть в Рождественский пост

Основу питания составляют растительные продукты:

Крупы (гречка, рис, овсянка) — основной источник энергии.

Овощи в любом виде — свежие, тушеные, запеченные.

Бобовые (фасоль, чечевица, нут) — растительный белок.

Грибы — альтернатива мясу, но не являются полноценной заменой по содержанию белка.

Фрукты, орехи, сухофрукты — для перекусов и десертов.

Растительные масла — в разрешенные дни.

Постные сладости — мед, горький шоколад, выпечка без яиц и молока.

Храм Фото: Unsplash

Что нельзя есть во время Рождественского поста

Во время Рождественского поста верующие обычно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц. Рыба разрешается в определенные дни, установленные церковным календарем. Отношение к употреблению отдельных морепродуктов различается в православных традициях, поэтому меру ограничений рекомендуется уточнять у священника.

Строгий и мягкий режимы питания

Основные правила:

Исключается мясо, молочные продукты, яйца.

Рыба разрешена в субботу и воскресенье (кроме строгого периода).

По средам и пятницам: простая растительная пища.

Строгий период (2-6 января):

Рыба полностью исключается.

6 января до первой звезды ничего не едят, вечером употребляют сочиво.

Важно:

Мера воздержания индивидуальна.

Рекомендуется советоваться со священником.

Главное — духовное сосредоточение, а не только пищевые ограничения.

Миряне могут соблюдать Рождественский пост менее строго, чем предписывает монастырский устав. Мера воздержания определяется индивидуально с учетом состояния здоровья, возраста и жизненных обстоятельств. Конкретные послабления рекомендуется обсуждать со священником.

Примерное меню и рецепты в Рождественский пост 2026–2027

Пример постного меню в день Рождественского поста 2026

Завтрак: овсяная каша на воде с ягодами и орехами.

Обед: гороховый суп-пюре, салат из свеклы с черносливом.

Ужин: тушеная капуста с грибами.

Суп Фото: Unsplash

Популярные постные блюда

Салат из чечевицы

Отварную чечевицу смешать с обжаренными луком и морковью.

Добавить соленые огурцы и зелень.

Заправить соевым соусом и лимонным соком.

Грибной суп с перловкой

Перловку замочить на ночь.

Обжарить грибы с овощами.

Сварить с картофелем и специями.

Сочиво

Отварную пшеницу смешать с растертым маком.

Добавить орехи, изюм и мед.

Разбавить узваром до нужной консистенции.

Календарь Рождественского поста по дням

Рождественский пост — это путь духовной и физической подготовки к одному из главных христианских праздников. Чтобы помочь вам в его соблюдении, мы составили подробный гид по пищевым режимам на каждый день, основанный на церковном уставе.

28 ноября, суббота — Начало Рождественского поста. Разрешается рыба.

29 ноября, воскресенье — К трапезе разрешается рыба.

30 ноября, понедельник — Горячая пища без масла.

1 декабря, вторник — Разрешается рыба.

2 декабря, среда — Горячая пища с растительным маслом.

3 декабря, четверг — Можно есть рыбу.

4 декабря, пятница — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Великий праздник, в который устав позволяет употребление рыбы.

5 декабря, суббота — Разрешена рыба.

6 декабря, воскресенье — Разрешается рыба.

7 декабря, понедельник — Горячая пища без масла.

8 декабря, вт — Разрешается рыба.

9 декабря, ср — Горячая пища с растительным маслом.

10 декабря, чт — Разрешается рыба.

11 декабря, пт — Сухоядение.

12 декабря, сб — Разрешается рыба.

13 декабря, вс — Разрешается рыба.

14 декабря, пн — Горячая пища без масла.

15 декабря, вт — Разрешается рыба.

16 декабря, ср — Сухоядение.

17 декабря, чт — Допускается рыба.

18 декабря, пт — Горячая пища с растительным маслом.

19 декабря, сб — День святителя Николая Чудотворца, разрешается рыба.

20 декабря, вс — Начало более строгого периода, рыба в этот день разрешается.

21 декабря, пн — Горячая пища без масла.

22 декабря, вт — Праздник Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба.

23 декабря, ср — Сухоядение.

24 декабря, чт — Горячая пища с растительным маслом.

25 декабря, пт — Сухоядение.

26 декабря, сб — Разрешается рыба.

27 декабря, вс — Можно рыбу.

28 декабря, пн — Горячая пища без масла.

29 декабря, вт — Допускается пища с растительным маслом.

30 декабря, ср — Допускается пища с растительным маслом.

31 декабря, чт — Последний день года. По уставу разрешена горячая пища без масла.

1 января, пт — Сухоядение.

2 января, сб — Горячая пища с растительным маслом.

3 января, вс — Питание включает пищу с маслом.

4 января, пн — Сухоядение.

5 января, вт — Допускается горячая пища без масла.

6 января, ср — Рождественский сочельник. Строгий Рождественский пост до первой звезды, после чего принято употреблять сочиво.

7 января, чт — Рождество Христово. Окончание Рождественского поста.

Календарь отражает традиционный монастырский устав. Мирянам рекомендуется согласовывать меру пищевого воздержания со своим духовником, учитывая состояние здоровья и жизненные обстоятельства.

Храм Фото: Unsplash

Как подготовиться к посту

Духовный настрой:

Определить цель. Спросить себя: "Зачем я пощусь?". Стремиться не просто к формальному соблюдению традиции, а к внутренним изменениям — стать добрее, терпимее, осознаннее.

Ставить конкретные задачи. Вместо расплывчатых обещаний выбрать достижимые цели: читать утренние/вечерние молитвы ежедневно, совершать хотя бы один осознанный добрый поступок в день.

Посоветоваться со священником. При проблемах со здоровьем или сомнениях обсудить меру воздержания. Разумные послабления — не нарушение, а бережное отношение к себе.

Начинать постепенно. За неделю до начала плавно сокращать количество развлечений, объем скоромной пищи. Это поможет войти в ритм без стресса.

В храме Фото: Источник: https://www.freepik.com

Физическая подготовка к Рождественскому посту:

Консультация с врачом обязательна при хронических заболеваниях (ЖКТ, диабет, анемия). Здоровье должно быть приоритетом.

Сбалансировать рацион. Включить в меню белки: чечевицу, фасоль, тофу; углеводы: цельнозерновые каши; жиры: орехи, авокадо, растительные масла.

Планировать заранее. Составить меню на неделю. Закупить базовые продукты: крупы, бобовые, замороженные овощи, орехи, сухофрукты. Это поможет избежать стресса и сделает время постов комфортным для организма.

Что можно и нельзя делать в пост в 2026–2027

Разрешенные действия

Умеренная физическая активность: прогулки на свежем воздухе, гимнастика, плавание, утренняя зарядка.

Культурный досуг: посещение музеев и выставок, чтение духовной и классической литературы, просмотр добрых фильмов, прослушивание классической музыки.

Творчество и развитие: рисование и рукоделие, изучение духовной литературы, ведение дневника, освоение новых полезных навыков.

Социальная активность: помощь нуждающимся, волонтерская деятельность, забота о родных и близких, духовные беседы.

Семейные традиции: совместное приготовление постных блюд, чтение вслух, вечерние молитвы, обсуждение духовных тем.

В храме Фото: Источник: https://www.freepik.com

Запреты и ограничения

Пищевые ограничения: мясо и мясные продукты, молочные продукты, яйца, рыба (в отдельные дни).

Развлечения: шумные вечеринки, ночные клубы, азартные игры, чрезмерное использование соцсетей.

Вредные привычки: употребление алкоголя, курение, переедание.

Эмоциональное поведение: гнев и раздражительность, осуждение других, споры и конфликты, ложь и лицемерие.

Духовные практики: гадания и магия, суеверия, посещение оккультных мероприятий.

Народные традиции и приметы

Поверья сорокадневного периода

Что нельзя было делать по поверьям:

Шить и вязать — особенно по пятницам. Считалось, что это может "зашить" удачу для семьи.

Ругаться и сквернословить — любые ссоры могли навлечь беду на весь дом.

Игнорировать сны — снам придавали особое значение, верили, что они могут быть вещими.

Приметы на погоду и будущий урожай

Наблюдательность народа породила множество примет, связывающих погоду в постные дни с будущими сезонными явлениями и урожаем.

Иней в постные дни сулил хороший урожай озимых культур весной.

Если на Введение (4 декабря) земля промерзла, готовились к жаркому и сухому лету.

Погода на Николая Зимнего (19 декабря) указывала на характер предстоящей зимы: иней сулил морозы и обильный снегопад, а дождь — слякоть и оттепели.

Ясная и морозная погода в Рождественский сочельник (6 января) предвещала урожайный и благополучный год.

Традиции Сочельника и Святок

Кульминацией становились Рождественский сочельник и Святки. В этот период соблюдались важные традиции.

Основные обряды:

Генеральная уборка и возврат долгов до Сочельника.

Строгий пост до появления первой вечерней звезды.

Обряд с кутьей на богатый урожай.

Колядование с пожеланиями благополучия.

Эти народные обычаи, сохранившиеся через века, демонстрируют глубокое единство духовной и повседневной жизни наших предков, наполняя зимние праздники особым смыслом и надеждой.