В Красноярске разработали стимулятор роста семян сосны для восстановления леса Российские ученые создали новый экологичный способ восстановления леса

Москва4 окт Вести.Российские ученые Университета Решетнева в Красноярске разработали натуральный стимулятор роста семян сосны и ели для восстановления леса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Идея нового экологичного метода заключается в том, чтобы использовать сок древесных растений для обработки семян перед посевом, и тем самым мягко стимулировать их, не нарушая экосистему.

Исследование показало, что такой подход достоверно повышает всхожесть и энергию прорастания семян сосны обыкновенной и ели сибирской отметила пресс-служба университета

По мнению специалистов, разработка имеет высокий потенциал для практического внедрения в лесное хозяйство России, поскольку в стране ежегодно высаживаются миллионы гектаров леса, и потребность в качественном посадочном материале постоянно растет.