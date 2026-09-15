Москва15 сенВести.Ученые Климатического центра Новосибирского госуниверситета разработали обучающую программу, посвященную газообмену растений в природных условиях и в эксперименте, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
Газообмен растений – процесс поглощения ими углекислого газа и выделения кислорода.
Новая программа повышения квалификации "Газообмен растений в природных условиях и в эксперименте" утверждена в Новосибирском государственном университетерассказали в вузе
Уточняется, что освоенные методы помогут оценивать физиологическое состояние растений, их продуктивность.