В России разработали обучающий курс для отбора ценных видов растений

Российские ученые разработали обучающий курс по отбору ценных видов растений В России разработали обучающий курс для отбора ценных видов растений

Москва15 сен Вести.Ученые Климатического центра Новосибирского госуниверситета разработали обучающую программу, посвященную газообмену растений в природных условиях и в эксперименте, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Газообмен растений – процесс поглощения ими углекислого газа и выделения кислорода.

Новая программа повышения квалификации "Газообмен растений в природных условиях и в эксперименте" утверждена в Новосибирском государственном университете рассказали в вузе

Уточняется, что освоенные методы помогут оценивать физиологическое состояние растений, их продуктивность.