В Калуге открылась "АгроСмена" для школьников "АгроСмена" в Калуге поможет школьникам изучить аграрные профессии

Москва5 июл Вести.В Калуге открылась летняя образовательная программа для учеников агротехнологических классов "АгроСмена-2026", участники которой смогут познакомиться с новыми технологиями в земледелии и фермерстве, а также попробовать себя в роли будущих специалистов отрасли.

Подробности о том, как организовано обучение школьников, информационной службе "Вести" рассказали заместитель исполнительного директора компании-организатора Владимир Авдеенко и заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина.

Цель проекта – помочь школьникам подробнее узнать о современных аграрных профессиях и осознанно подойти к выбору будущей сферы деятельности.

Заместитель исполнительного директора компании-организатора отметил, что программа построена на балансе теории и практики, чтобы подросткам было интересно.

Даже уже эти взрослые дети все равно многие вещи воспринимают через эмоции, через интерес, через какую-то личную вовлеченность, и мы постарались и теорию, и практику в таком балансе попробовать сообщил Авдеенко

Замминистра сельского хозяйства подчеркнула, что на смене школьники могут поработать с лабораторным оборудованием и получить первые навыки исследований.

Здесь мы конкретно даем возможность прикоснуться к нашему лабораторному оборудованию, попробовать сделать первое исследование, получить какие-то первые проекты или где-то зародятся новые идеи, которые мы потом воплотим внутри наших научных институтов и наших высших учебных заведений сказала Шевелкина

Организаторы получили более двух с половиной тысяч заявок на участие в программе.