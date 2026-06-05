Москва5 июн Вести.Разработки Курского государственного аграрного университета (ГАУ) активно внедряются в сельское хозяйство. Один из флагманских проектов вуза - глубокая переработка пшеницы. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, регион является агропромышленным и поэтому все разработки университета в основном связаны со сферой биоэкономики.

Знаменитый Курский чернозем, самая плодородная почва, которая только есть в России…В регионе действует Курский государственный аграрный университет. Это один из флагманов как раз по различным инновационным разработкам. То есть это не только про образование, не только про студентов, это про науку. Я могу с удовлетворением констатировать, что очень большое число разработок нашего Курского ГАУ сегодня внедряется в реальную жизнь сельхозтоваропроизводителей… Они как раз связаны с биоэкономикой. Один из флагманских проектов – это глубокая переработка пшеницы. Здесь как раз именно современные промышленные биотехнологии, когда из непродовольственного зерна имеем возможность получать то, что сегодня так востребовано отметил Хинштейн

Ранее сообщалось, что Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) имеет более 20 разработок в сфере биоэкономики. Ректор Борис Коробец подчеркнул, что данная сфера является приоритетом в процессе формирования образовательных и исследовательских программ ДВФУ.