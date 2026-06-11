Шерин: на площадке форума "ШУМ" может появиться медийное сообщество.

Шерин: в рамках форума "ШУМ" может сформироваться медийное сообщество Шерин: на площадке форума "ШУМ" может появиться медийное сообщество.

Москва11 июн Вести.Пятый Всероссийский молодежный образовательный форум "ШУМ" позволит журналистам, блогерам, продюсерам и авторам контента объединиться. И, тем самым, сформировать профессиональное сообщество. Об этом заявил ИС "Вести" первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин.

"Шум" объединил более 1500 участников из регионов России и зарубежных стран. В 2026 году программа включает пять направлений, в том числе фестивальную часть для различных аудиторий.

На этой площадке мы можем сформировать сообщество журналистов, блогеров, продюсеров создателей контента которые могут найти правильные слова и сыграть на струнах разных целевых аудиторий сказал Шерин

Юбилейный пятый форум "ШУМ" пройдет с 10 июня по 13 июля.