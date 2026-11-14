Москва14 ноя Вести.Врач-кардиолог Александр Мясников в интервью ИС "Вести" рассказал, как сохранить здоровую микрофлору кишечника.

Доктор отметил, что микробиом кишечника содержит 3 млн генов, в то время как всего в организме человека около 30 тыс. генов.

Мы - то, что мы едим, точнее то, что ест наш микробиом. Давайте думать, как нам его сохранить. Во-первых, питание. Тут все очень просто: овощи и фрукты — хорошо; колбаса, много мяса — плохо. Рыба хорошо, пельмени — плохо. Молоко, молочные продукты, продукция из цельных зерен — хорошо. Пирожные, всякие сливочные масла и так далее — это плохо… Это то, что мы просто видим веками сказал Мясников

Он добавил, что на сегодняшний день изучены не все бактерии, содержащиеся в микробиоме, однако именно за тестами на генетику микробиома будущее.

Осторожнее с антибиотиками, берегите ваш микробиом. Относитесь к нему как к какому-нибудь зайчику нежному. Кормите его, не обижайте его антибиотиками, двигайтесь наконец подчеркнул доктор

Ранее Александр Мясников развеял миф о вреде от запивания пищи водой.