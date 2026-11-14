Москва14 ноя Вести.Остывшие макароны полезнее для микробиома (сообщество микроорганизмов в организме человека), так как в них образуется резистентный крахмал, а это питательная среда для полезных бактерий. Об этом "Вестям" рассказал врач-кардиолог Александр Мясников.

Остывшие вчерашние макароны полезнее для нашего микробиома, чем свежие, горячие. Берете макароны или белый рис, - к рису это тоже относится, - отвариваете и убираете в холодильник. И у них на утро крахмал превращается в резистентный крахмал с абсолютно другим гликемическим индексом. Это уже не такой взрыв для диабетиков. Это важно диабетикам, людям с преддиабетом, с избыточным весом объяснил доктор

Он добавил, что макароны лучше недоварить, чем их передержать, это будет совершенно другой по питательной ценности продукт.