Мурашко: вакцина от ВПЧ войдет в календарь прививок в 2027 году

Минздрав включит вакцину от ВПЧ в календарь прививок в 2027 году Мурашко: вакцина от ВПЧ войдет в календарь прививок в 2027 году

Москва29 окт Вести.Минздрав России в 2027 году включит вакцинацию от вируса папилломы человека (ВПЧ) в национальный календарь прививок. Российский препарат станет доступен и начнет поступать в регионы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на сессии "Здоровье как общая цель: Россия и Африка на пути суверенного развития" в рамках саммита Россия — Африка.

Мы будем расширять национальный календарь прививок, включая в том числе вакцинацию от папилломавирусной инфекции​​​. Со следующего года российский препарат будет доступен и будет, соответственно, поступать в регионы сказал Мурашко

Ранее стало известно, что в России в 2027 году расширят национальный календарь вакцинации, добавив в него также прививки от менингококка, ротавируса и ветряной оспы. Как отметила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова, все вакцины в нацкалендаре должны быть отечественного производства.