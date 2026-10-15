Врач Каприн: людей с онкологией прививают от гриппа вакцинами без живого вируса

Онколог Каприн рассказал о вакцинации от гриппа пациентов с раком Врач Каприн: людей с онкологией прививают от гриппа вакцинами без живого вируса

Москва15 окт Вести.Для пациентов с онкологическими заболеваниями, как и для остальных категорий граждан, применяются инактивированные вакцины, в которых нет живого вируса, сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Информация опубликована на сайте Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава.

Каприн подчеркнул, что решение о конкретном препарате и сроках прививки принимает лечащий врач. Специалист должен учитывать историю болезни и текущую терапию пациента.

Онколог также отметил, что помощь пациентам с раком не ограничивается лечением самой опухоли. По словам Карпина, важно по возможности защитить человека от других заболеваний, которые могут затруднить проведение терапии или процесс восстановления.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал проводить вакцинацию от гриппа ускоренными темпами.