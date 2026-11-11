Врач Шляхто: пациентам с хроническими болезнями запрещена вакцинация от гриппа

В Минздраве назвали противопоказания для вакцинации от гриппа Врач Шляхто: пациентам с хроническими болезнями запрещена вакцинация от гриппа

Москва11 ноя Вести.Пациентам с аллергией, острыми инфекционными заболеваниями и обострением хронических недугов нельзя вакцинироваться от гриппа, передает РИА Новости со ссылкой на директора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.

Противопоказаниями для вакцинации против гриппа являются: аллергия, острые инфекционные заболевания, обострение хронических недугов, в том числе декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний сказал Шляхто

Он подчеркнул, что беременным, пожилым, с ожирением необходимо прививаться от гриппа в предэпидем ический период.

Ранее сообщалось, что незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Москве, но эпидемические пороги не превышены.