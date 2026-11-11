В Москве сообщили о незначительном росте заболеваемости гриппом и ОРВИ Незначительный рост заболеваемости простуды отмечен в Москве за счет школьников

Москва11 ноя Вести.Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в Москве, но эпидемические пороги не превышены, сообщается на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

На 45-й неделе (со 2 по 8 ноября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный подъем заболеваемости за счет школьников говорится в сообщении

Специалисты напомнили о вакцинации от гриппа, подчеркнув, что еще есть время привиться.