Москва20 окт Вести.В Москве нет эпидемии гриппа, кроме того, за неделю в городе снизился уровень заболеваемости. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

На 42-й неделе 2026 года (с 12 по 18 октября) в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу соответствует сезону. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости как среди совокупного населения, так и в разрезе отдельных возрастных групп детей и взрослых говорится в сообщении

Отмечается, что эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах детей и взрослых.