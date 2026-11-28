Трехкратный чемпион Бразилии по тайскому боксу ликвидирован в зоне СВО Трехкратный чемпион Бразилии по тайскому боксу Ферро убит в зоне спецоперации

Москва28 ноя Вести.Трехкратный чемпион Бразилии по тайскому боксу Густаво Ферро, воевавший в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве иностранного наемника, ликвидирован в зоне спецоперации на 32-м году жизни, сообщает портал G1 со ссылкой на родственников спортсмена.

По словам членов семьи, о гибели Ферро им сообщил командир подразделения, в котором тот проходил службу. По данным Telegram-канала "Северный ветер", бразильский наемник был ликвидирован на Харьковском направлении.

Густаво Ферро был убит в результате сброса гранаты российским дроном в четверг 26 ноября. Вместе с ним ликвидировано еще несколько иностранных наемников. Вероятнее всего Ферро проходил службу в 23 ошп и был ликвидирован в Харьковской области говорится в публикации

Как рассказали родственники спортсмена, он отправился на Украину в августе 2026 года после нескольких попыток поступить на службу в ВСУ.

Ранее сообщалось, что подполковник Службы безопасности Украины (СБУ), идейный неонацист Роман Руденко был ликвидирован в Днепропетровской области.