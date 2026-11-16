Дезертировавший из ВСУ боевик подорвал девушку и двух женщин гранатой под Киевом Дезертир ВСУ убил трех человек гранатой под Киевом

Москва16 ноя Вести.Дезертировавший из части боец Вооруженных сил Украины убил гранатой трех человек в Киевской области, сообщила Национальная полиция Украины в мессенджере Telegram.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в селе Малая Березанка мужчина бросил взрывное устройство на территории домовладения. По предварительным данным, мужчина, имевший статус самовольного оставления части (СОЧ), предположительно, взорвал гранату. В результате взрыва погибли четыре человека: сам фигурант, две женщины и 17-летняя девушка говорится в сообщении

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что Украину может ожидать "махновщина", всплеск насилия и полная потеря авторитета государственной власти в глазах общества.