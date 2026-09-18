Мобилизованный украинец расстрелял своих сослуживцев Мобилизованный всушник расстрелял сослуживцев, вымогавших у него деньги

Москва18 сен Вести.В Сумской области мобилизованный военнослужащий 106-й отдельной бригады теробороны расстрелял своих сослуживцев, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что трое расстрелянных сослуживцев вымогали у мужчины деньги.

В Сумской области мобилизованный 106-й ОБР ТРО Николай Венедиктов в пункте постоянной дислокации расстрелял троих своих сослуживцев, которые вымогали у него деньги говорится в сообщении

После произошедшего мобилизованный покончил с собой. При этом командование попыталось скрыть инцидент и списать все на боевые потери, однако родственники убитых предали произошедшее огласке.