Москва12 сен Вести.Национальная полиция Украины получает множественные заявления о случаях суицида среди боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные документы.

В одном из файлов указано, что замкомандира роты по психоподдержке 103-й бригады теробороны ВСУ Гринчишин Я. Ю. обратился в правоохранительные органы по факту суицида матери троих детей.

Около 10-15 минут назад военнослужащая военной части А-7031 Килиевич Виктория Павловна 07.05.1993 года рождения совершила самоубийство говорится в донесении

Еще один украинский боевик - военнослужащий воинской части А 7047 - Прядка Александр Алексеевич, покончил с собой в одном из сел Сумской области. При этом подобные случаи на Украине стараются не афишировать.

Пленный боевик ВСУ Олег Рачинский ранее рассказал, что в его учебной части неоднократно были зафиксированы случаи суицида военнослужащих и продажи наркотиков. Он также заявил, что инструкторы ВСУ напивались, связывали подчиненных и жестоко их избивали.

Между тем в российских силовых структурах отметили, что насильно мобилизованные в ВСУ умирают от остановки сердца еще на этапе боевого слаживания на полигоне.