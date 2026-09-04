Москва4 сен Вести.В Волынской области обнаружено тело 32-летней военнослужащей Национальной гвардии Украины. По данным российских силовых структур, гибели женщины предшествовал конфликт с командованием воинской части, где она проходила службу.

Тело нашли 2 сентября около 16:00 в автомобиле в лесном массиве неподалеку от Луцка. По информации канала "Северный ветер" в MAX, ссылающегося на военную прокуратуру области, после конфликта военнослужащая ушла в самовольное оставление части и приняла смертельную дозу таблеток. Там же сообщается, что в этой же части ранее произошла перестрелка между военнослужащими.

Врио командира части Анатолий Якобчук отказался комментировать произошедшее, а пресс-служба части не подтвердила, но и не опровергла информацию о гибели своей подчиненной.