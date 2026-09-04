Москва4 сен Вести.Боевик Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боевого задания убил двоих граждан США, сообщает РИА Новости со ссылкой на внутренние документы Службы безопасности Украины (СБУ).

В частности, инструктор Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ позвонил на телефон доверия СБУ в январе 2025 года и рассказал о случае с его подчиненным.

Звонок с мобильного номера телефона инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ 2-го батальона Радека Беднара, который сообщил о том, что один из его рекрутов на боевом задании убил двоих граждан США отмечено в документе СБУ

По словам Беднара, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ быстро посадил боевика на поезд, чтобы тот покинул Украину.

Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников заявил, что иностранные граждане более 70 стран воюют в рядах ВСУ против России.

Между тем представитель антифашистского сопротивления на Украине сообщил, что под Харьковом заградотряд ВСУ расстрелял троих иностранных наемников за попытку сдаться в плен.