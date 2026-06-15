Москва15 июнВести.Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ на полигоне учебного центра под Черниговом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, конфликт начался между мобилизованными боевиками 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" и инструкторами на территории учебного центра "Десна".
В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструктороврассказал источник
После инцидента боевиков перевели под Звягель в Житомирской области.
Ранее ВСУ убили иностранных наемников, сдавшихся в плен российским военнослужащим. Они уничтожили группу при помощи беспилотников.