РИА Новости: мобилизованные в ВСУ убили инструкторов на полигоне под Черниговом

Мобилизованные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области РИА Новости: мобилизованные в ВСУ убили инструкторов на полигоне под Черниговом

Москва15 июн Вести.Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ на полигоне учебного центра под Черниговом, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, конфликт начался между мобилизованными боевиками 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" и инструкторами на территории учебного центра "Десна".

В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов рассказал источник

После инцидента боевиков перевели под Звягель в Житомирской области.

Ранее ВСУ убили иностранных наемников, сдавшихся в плен российским военнослужащим. Они уничтожили группу при помощи беспилотников.