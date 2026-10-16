Герасимов: уничтожение группировки ВСУ в харьковском котле завершено Герасимов: уничтожение группировки ВСУ в Харьковской области завершено

Москва16 окт Вести.Полностью завершено уничтожение группировки ВСУ в Харьковской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

16 октября Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

По заявлению Герасимова, группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области сказал начальник Генштаба РФ

По его данным, под контроль российских военных перешло 461 кв. км территории и 28 населенных пунктов.

1 сентября Путин сообщал об окружении группировки ВСУ в 2 тысячи человек на северо-восточной части Харьковской области, площадь котла составила 460 кв. км.