Москва18 октВести.Министерство обороны РФ опубликовало видео успешной атаки российской авиации на пункт дислокации боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области.
Удар с хирургической точностью. Летчики ВКС России уничтожили пункт временной дислокации боевиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУговорится в сообщении
Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину об успехах на харьковском направлении специальной военной операции (СВО), уточнив, что было завершено уничтожение окруженной группировки войск ВСУ в волчанском котле.