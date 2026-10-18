Минобороны РФ показало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ под Харьковом Минобороны опубликовало кадры успешной атаки пункта дислокации ВСУ под Харьковом

Москва18 окт Вести.Министерство обороны РФ опубликовало видео успешной атаки российской авиации на пункт дислокации боевиков Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Удар с хирургической точностью. Летчики ВКС России уничтожили пункт временной дислокации боевиков из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ говорится в сообщении

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину об успехах на харьковском направлении специальной военной операции (СВО), уточнив, что было завершено уничтожение окруженной группировки войск ВСУ в волчанском котле.