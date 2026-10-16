МО РФ показало динамику разгрома ВСУ в Харьковской области МО РФ показало ход операции "Медвежий угол" против ВСУ

Москва16 окт Вести.Министерство обороны РФ представило данные о ходе уничтожения сил ВСУ в Харьковской области в рамках операции "Медвежий угол", проведенной российскими военными.

Российское оборонное ведомство опубликовало инфографику, на которой показана динамика уничтожения окруженных сил ВСУ. Согласно представленным данным, отсчет ведется с 1 сентября 2026 года.

16 октября президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск. Во время встречи командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров доложил главе государства, что российская армия провела операцию "Медвежий угол", направленную на разгром подразделений ВСУ в Харьковской области.