Некрологи на боевиков ВСУ начали появляться после операции "Медвежий угол" "Северный ветер": некрологи ВСУ начали появляться после операции "Медвежий угол"

Москва15 ноя Вести.Некрологи и сообщения о поиске пропавших без вести боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали появляться после завершения российской операции "Медвежий угол" в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В частности, большие потери понес Первый погранотряд Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции "Медвежий угол" отмечает "Северный ветер"

Ранее стало известно, что в 151-й бригаде ВСУ отмечены многочисленные случаи дезертирства, а также высокая заболеваемость со смертельным исходом после проведения российскими войсками операции "Медвежий угол".

"Северный ветер" сообщил ранее, что командование 127-й бригады ВСУ лишило боевиков отпусков из-за больших потерь на фронте.