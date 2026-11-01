Российские военные рассказали о панике боевиков ВСУ после потери опорного пункта Бойцы ВС РФ перехватили панические просьбы боевиков ВСУ об эвакуации

Москва11 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в панике запрашивали эвакуацию после потери опорного пункта, а их переговоры 12 часов прослушивали российские разведчики. Об этом сообщил командир взвода с позывным Сэм.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что в ходе боя были уничтожены десять украинских боевиков.

Мы взяли опорный пункт, провели задачу разведкой боем. Нашли радиостанцию и внимательно ее слушали. Слышали, как они паниковали, просили эвакуацию сказал Сэм

Ранее военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Череп рассказал, что боевики ВСУ бегут с позиций, бросая оружие. Бойцы ВС РФ в брошенных схронах находят разобранные АК-47 и М16 без бойков, а также устаревшие рации, добавил он.