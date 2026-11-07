Москва7 ноя Вести.Боевики ВСУ бегут с позиций, бросая оружие: в брошенных схронах российские военные находят разобранные АК-47 и М16 без бойков, а также устаревшие рации. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал военнослужащий 77-го мотострелкового полка группировки войск "Юг" с позывным Череп.

По словам бойца, противник воюет с устаревшей техникой и оружием, а отступая, бросает снаряжение прямо в укрытиях.

У них АК-47 калибра 7,62, рации Motorola, которые без экранчиков, без ничего – там получается просто кнопки и все. Попадались, конечно, М16, находили – ну, не с противника снимали, а так находили: видать, отступали, выкидывали, в лисьих норах находили. Находили без бойков, без ничего – они его распотрошили, чтоб не нести, видно, чтоб тяжело не было, и просто бросали и убегали, оставляли свои позиции рассказал Череп

Ранее Череп рассказал, как пленный боевик ВСУ передал планшеты с координатами противника, что помогло освободить Белую Гору в ДНР.