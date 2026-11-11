Массовое дезертирство началось в бригаде ВСУ после операции "Медвежий угол" "Северный ветер": в ВСУ началось дезертирство после операции "Медвежий угол"

Москва11 ноя Вести.В 151-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) отмечены многочисленные случаи дезертирства, а также высокая заболеваемость с летальным исходом после проведения российскими войсками операции "Медвежий угол".

Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер". Уточняется, что бригада несколько месяцев назад была переведена в Чугуев для восполнения потерь.

По прибытии в район восполнения бригада столкнулась с массовыми случаями СОЧ [самовольного оставления части] и болезнями, приобретенными военнослужащими во время нахождения на позициях, многие из которых заканчиваются смертельным исходом говорится в публикации

Ранее стало известно, что после операции "Медвежий угол" командование 127-й бригады ВСУ лишило украинских боевиков отпусков из-за потерь.