Украинские пограничники в Приколотном несут большие потери Украинские пограничники несут большие потери в Харьковской области

Москва2 ноя Вести.Родственники боевиков из 1-го погранотряда госпогранслужбы Украины (ГПСУ) заявляют об огромных потерях в рядах подразделения. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер", близкий к группировке "Север" ВС РФ.

[Родственники] требуют от командования ГПСУ экстренной эвакуации из-за критической ситуации, сложившейся для подразделения в Харьковской области. В частности речь идет о ситуации в Приколотном говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ бегут со своих позиций в Харьковской области. Киевский режим пытается исправить ситуацию, отправляя на фронт офицеров для укрепления дисциплины.