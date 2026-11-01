Москва1 нояВести.Украинское командование направляет офицеров на позиции в районе Приколотного Харьковской области, чтобы пресечь случаи бегства военнослужащих и сдачи в плен. Об этом сообщает канал в MAX "Северный ветер".
Командование отправляет на позиции офицерский состав для укрепления дисциплины и пресечения случаев бегства с позиций и сдачи в пленсказано в сообщении
По информации канала, значительные потери в районе населенного пункта несет 1-й пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (бригада "Гарт").
На волчанском и великобурлукском направлениях продолжаются ожесточенные бои в районах Приколотного и Гарбузовки. Уточняется, что за сутки российские подразделения продвинулись в общей сложности на расстояние до 500 метров.
Положение украинских военнослужащих, по данным "Северного ветра", осложнилось после уничтожения железнодорожного состава в районе станции Берестин. В нем находились боевики 1-го пограничного отряда, которых направляли для усиления подразделений в районе Приколотного.
Ранее "Северный ветер" сообщил, что украинские силы перебрасывают новые группы мобилизованных из учебных центров на харьковское направление.