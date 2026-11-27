Мирошник: потери на Украине доходят до 35 тысяч боевиков в месяц

Мирошник оценил потери на Украине Мирошник: потери на Украине доходят до 35 тысяч боевиков в месяц

Москва27 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий ежемесячно теряют порядка 30-35 тысяч боевиков, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание на то, что на Украине заявляют о необходимости каждый месяц пополнять личный состав ВСУ на 30-35 тысяч.

То есть, соответственно, мы делаем выводы о том, что потери 30-35 тысяч у Украины в месяц. И это косвенно подтверждается и заявлениями западников, и натовцев, и всех прочих сказал Мирошник

Ранее источник в российских силовых структурах сообщал ТАСС о планах властей Украины ужесточить мобилизацию на фоне массовых потерь среди личного состава ВСУ.