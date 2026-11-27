Мирошник сообщил о 38 тысячах мирных жителей, пострадавших от ВСУ с 2022 года Мирошник: от ВСУ с февраля 2022 года пострадало почти 38 тыс. мирных жителей

Москва27 ноя Вести.Почти 38 тысяч мирных жителей пострадали от действий украинских военных с 2022 года, заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Эти данные, по его словам, проверены и подтверждены, в том числе по линии местных органов власти, МЧС и Минздрава.

Мы сейчас говорим, что у нас с февраля 2022 года почти 38 тысяч человек пострадало гражданского населения - только гражданского населения. И я могу точно сказать, что эти данные у меня подтверждаются данными местных органов власти, у которых есть оперативные штабы подчеркнул Мирошник

Он отметил, что данные перепроверяют по линии МЧС и Министерства здравоохранения.

И, в конце концов, у меня больше 40 командировок туда. Я приезжаю туда для того, чтобы увидеть разбитые школы, чтобы поговорить с людьми, которые в ПВР, для того, чтобы мне рассказали, показали и подтвердили, что это действительно так, что это соответствует реальности. Поэтому я совершенно спокойно те данные, которые мы предъявляем, готов предъявить любой инстанции, любой - и они пройдут любую проверку заявил посол МИД РФ по особым поручениям

По словам дипломата, на освобождаемых армией России территориях киевский режим использует стратегию выжженной земли.