Мирошник: число пострадавших от атак ВСУ – до 70 человек в сутки

Мирошник назвал среднесуточное число мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ Мирошник: число пострадавших от атак ВСУ – до 70 человек в сутки

Москва17 ноя Вести.Количество пострадавших из-за атак ВСУ достигает 70 человек в сутки. Такие цифры в интервью ИС "Вести" назвал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он заявил, что действия ВСУ против мирного населения должны расцениваться как военные преступления.

Количество пострадавших у нас на сегодняшний день, знаете, где-то достигает там пятидесяти-семидесяти человек пострадавших в сутки. И причем каждый пятый погиб. Поэтому вот это все – это военное преступление, которое каждое должно быть расследовано сказал посол

Ранее Родион Мирошник сообщил о том, что ВСУ всячески мешают российским операциям по эвакуации мирных жителей.