Москва10 ноя Вести.Удары ВСУ по российским регионам за неделю унесли жизни 41 человека, включая трех детей, еще свыше 200 мирных жителей, в том числе 10 несовершеннолетних, получили травмы, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

За истекшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 262 мирных жителя: ранены 221 человек, в том числе 10 несовершеннолетних; погибли 41 человек, включая 3 детей заявил Мирошник

По его словам, больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской, Брянской, Запорожской, Курской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.