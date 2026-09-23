Мирошник: 41 мирный житель, включая 4 детей, погиб за неделю от атак ВСУ

От ударов ВСУ за неделю погиб 41 мирный житель, сообщил Мирошник Мирошник: 41 мирный житель, включая 4 детей, погиб за неделю от атак ВСУ

Москва23 сен Вести.41 мирный житель России, в том числе 4 детей, погиб из-за совершенных на этой неделе атак ВСУ. Ранены 338 граждан, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Всего, по его подсчетам, от украинских атак за неделю пострадали 379 мирных россиян.

Ранены 338 граждан, в том числе 18 несовершеннолетних, погибли 41 человек, в том числе 4 детей сказал Мирошник

Дипломат уточнил, что 370 человек получили ранения вследствие атак украинских БПЛА, а наибольшее число пострадавших от ударов ВСУ зафиксировано в ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Ростовской и Московской областях.