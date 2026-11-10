Пять жителей ЛНР погибли и еще 4 были ранены в результате обстрела ВСУ

Пасечник: за сутки от обстрелов ВСУ погибли 5 человек, 4 получили ранения Пять жителей ЛНР погибли и еще 4 были ранены в результате обстрела ВСУ

Москва10 ноя Вести.Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил в MAХ, что за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. По предварительным данным, 5 человек погибли, еще четверо получили ранения.

Так в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, пассажир которого погиб, еще одна женщина пострадала. В Беловодском муниципальном округе погиб жилец разрушенного многоквартирного дома, еще одна женщина ранена. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов.

На автодороге в Новоайдарском муниципальном округе ВФУ ударили по грузовому автомобилю, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водитель сказано в публикации

Также двое раненых есть в поселке Нижнее и в Лисичанске.

Глава республики принес свои соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.