Москва10 нояВести.Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник сообщил в MAХ, что за сутки под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики. По предварительным данным, 5 человек погибли, еще четверо получили ранения.
Так в Славяносербском муниципальном округе неонацисты атаковали автобус, пассажир которого погиб, еще одна женщина пострадала. В Беловодском муниципальном округе погиб жилец разрушенного многоквартирного дома, еще одна женщина ранена. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов.
На автодороге в Новоайдарском муниципальном округе ВФУ ударили по грузовому автомобилю, двое мужчин погибли. В Луганске в районе аграрного университета вражеский БПЛА атаковал грузовой автомобиль, погиб водительсказано в публикации
Также двое раненых есть в поселке Нижнее и в Лисичанске.
Глава республики принес свои соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.