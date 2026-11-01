В ЛНР при атаках ВСУ четыре мирных жителя погибли и двое ранены

Четыре человека убиты и двое ранены при атаках ВСУ в ЛНР В ЛНР при атаках ВСУ четыре мирных жителя погибли и двое ранены

Москва1 ноя Вести.Четыре мирных жителя погибли и двое получили ранения при атаках ВСУ в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.

Женщина и мужчина скончались в результате удара БПЛА противника по легковому автомобилю на дороге Старобельск – Беловодск.

На автодороге в Беловодском муниципальном округе ВСУ атаковали автобус, который развозил работников маслозавода после смены. От полученных травм один мужчина погиб, две женщины пострадали.

ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили ранения говорится в публикации

Еще один удар противник нанес по гражданскому автомобилю в районе села Раздольное. Погиб мужчина.

Под огнем неонацистов также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в нескольких населенных пунктах ЛНР, сообщил Пасечник.

Всего системы ПВО и силы МОГ уничтожили над территорией республики около 50 воздушных целей, уточнил он.