Москва1 нояВести.Четыре мирных жителя погибли и двое получили ранения при атаках ВСУ в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.
Женщина и мужчина скончались в результате удара БПЛА противника по легковому автомобилю на дороге Старобельск – Беловодск.
На автодороге в Беловодском муниципальном округе ВСУ атаковали автобус, который развозил работников маслозавода после смены. От полученных травм один мужчина погиб, две женщины пострадали.
ВФУ продолжают наносить террористические удары по мирным жителям: четыре человека погибли, еще двое получили раненияговорится в публикации
Еще один удар противник нанес по гражданскому автомобилю в районе села Раздольное. Погиб мужчина.
Под огнем неонацистов также оказались транспортные средства, коммунальная и гражданская инфраструктура в нескольких населенных пунктах ЛНР, сообщил Пасечник.
Всего системы ПВО и силы МОГ уничтожили над территорией республики около 50 воздушных целей, уточнил он.