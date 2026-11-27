Москва27 ноя Вести.Украинские боевики наносят удары по освобождаемым российской армией территориям и мирным жителям на них, руководствуясь идеологемой выжженной земли. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, это одна из идеологем нынешней власти Украины.

Вся территория, которую мы освобождаем, по их мнению, должна быть выжженной землей. Просто выжженной. Там не должно остаться ни экономики, там не должно остаться сооружений, там не должно остаться людей. Вот одна из идеологем, которую я от них слышал – они считают, что раз вы забираете эту землю, то там вообще не должно быть кому жить отметил Мирошник

Такого отношения к жителям освобождаемых Россией территорий, по словам Мирошника, украинская сторона даже не скрывает.

И те, кто не захотел покинуть эту территорию – под давлением, не под давлением украинских властей или подразделений, – они просто вычеркнуты из списка живых. Все – по ним наносятся удары, их отслеживают, их находят … Я просто говорил со многими людьми, они говорят: "Нам, глядя в глаза, просто открыто говорили: когда мы отсюда уйдем, мы всех убьем и все разрушим". И это никто не скрывает. Это абсолютно такая постановка задачи, которая стоит перед этими вооруженными подразделениями. Это стратегия, это парадигма, это подход подчеркнул Мирошник

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины, политолог Спиридон Килинкаров заявил в комментарии ИС "Вести", что у властей Украины не осталось никаких альтернатив насильственной мобилизации, так как желающих воевать нет.