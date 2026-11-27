Мирошник раскрыл, сколько боеприпасов выпустили ВСУ по гражданским объектам Мирошник: ВСУ выпустили 602 тысячи боеприпасов по гражданским объектам

Москва27 ноя Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по гражданским объектам 602 тысячи боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что каждый день украинские боевики выпускают от 1 200 боеприпасов по объектам, которые находятся за пределами линии боевых действий.

На сегодняшний день, с февраля, это только что мы посчитали, по гражданским объектам было выпущено 602 тысячи боеприпасов. То есть каждый день 1 200, 1 300 прилетов идет по гражданским объектам: по домам, по школам, по медицинским центрам, по автомобилям, по автобусам сказал посол по особым поручениям МИД РФ

Также Мирошник сообщил о 38 тысячах пострадавших от действий украинских боевиков мирных жителей с 2022 года.