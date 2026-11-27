Москва27 нояВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по гражданским объектам 602 тысячи боеприпасов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Он отметил, что каждый день украинские боевики выпускают от 1 200 боеприпасов по объектам, которые находятся за пределами линии боевых действий.
На сегодняшний день, с февраля, это только что мы посчитали, по гражданским объектам было выпущено 602 тысячи боеприпасов. То есть каждый день 1 200, 1 300 прилетов идет по гражданским объектам: по домам, по школам, по медицинским центрам, по автомобилям, по автобусамсказал посол по особым поручениям МИД РФ
Также Мирошник сообщил о 38 тысячах пострадавших от действий украинских боевиков мирных жителей с 2022 года.