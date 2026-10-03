Москва3 окт Вести.Потери Вооруженных сил Украины в сентябре, включая иностранных наемников, убитыми и ранеными составили почти 48 тыс. человек. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом. Если посмотреть, где был нанесен наибольший ущерб в живой силе вооруженных формирований Украины, то в сентябре больше всего уничтожено в ДНР