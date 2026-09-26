FT: ЕС планирует в 6 раз увеличить число запусков спутников до 2034 года

Евросоюз планирует в 6 раз увеличить число запусков спутников до 2034 года FT: ЕС планирует в 6 раз увеличить число запусков спутников до 2034 года

Москва26 сен Вести.Европейский союз намерен в шесть раз увеличить количество запусков своих орбитальных искусственных спутников, пишет газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Уточняется, что эту задачу планируется реализовать до 2034 года.

К 2034 году количество ракетных запусков [Европейского союза] увеличится в шесть раз говорится в сообщении издания

По данным Кубилюса, число правительственных спутников должно вырасти с почти 70 до примерно 630, а спутников военного назначения с примерно 20 до около 300. По его словам, для этих целей может потребоваться использование площадок в Норвегии, Великобритании и Канаде.

Мы действительно расширяем наши возможности по запуску ракет… на европейском континенте или в соседних регионах, например, на острове Аннейа [в Норвегии] или в Шотландии. Португалия изучает возможности на Азорских островах. Канада может стать еще одним вариантом сказал Кубилюс

Ранее стало известно, что минобороны Японии хочет к 2035 году запустить на земную орбиту шесть боевых спутников для защиты других космических аппаратов.