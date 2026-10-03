Москва3 окт Вести.Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что несколько раз просил президента США Дональда Трампа заблокировать российскую спутниковую систему связи "Рассвет" и ввести санкции против компаний, участвующих в разработке проекта.

Низкоорбитальная спутниковая система "Рассвет" предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты и, по мнению президента РФ Владимира Путина, ничем не уступает американской системе Starlink, а может быть, даже в чем-то превосходит.

Как отметил Зеленский, эта система позволит России повысить точность авиаударов. По его словам, он несколько раз обращался с этой просьбой к Трампу, в том числе в Нью-Йорке, когда они встречались на полях Генассамблеи ООН.

В марте российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440", разработчик "Рассвета", вывела на орбиту 16 спутников. В июле состоялся второй запуск космических аппаратов. Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса - 2027 год.

По мнению некоторых российских специалистов, полноценный запуск спутниковой группировки позволит применять беспилотники типа "Герань" в 10 раз эффективнее.