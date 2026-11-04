Маск пошутил, что его космические лазеры для вмешательства в выборы не сработали

Маск пошутил, что не смог повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США Маск пошутил, что его космические лазеры для вмешательства в выборы не сработали

Москва4 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск пошутил, что его "космические лазеры" для вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов не сработали.

Соответствующая публикация появилась на странице Маска в социальной сети X после прогнозов ряда СМИ о том, что контроль над обеими палатами Конгресса может перейти демократам.

Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали написал бизнесмен

По данным телеканала CNN, Маск направил на поддержку Республиканской партии на промежуточных выборах более 440 миллионов долларов.

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, демократы по итогам выборов получат контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом Конгресса США.