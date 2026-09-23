Дмитриев: медь - это новое золото Дмитриев назвал медь новым золотом на фоне рекордных биржевых цен

Москва23 сен Вести.Рекордные биржевые цены на медь делают это металл новым аналогом золота, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Медь - это новое золото отметил Дмитриев

Цена на медь на бирже Comex достигала 22 сентября $6,903 за фунт ($15211 за тонну).

Между тем российская нефть сорта Urals на торгах 17 сентября впервые обошла в цене марку Brent и в моменте достигла рекордных $121 за баррель.