Москва23 сенВести.Рекордные биржевые цены на медь делают это металл новым аналогом золота, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Медь - это новое золотоотметил Дмитриев
Цена на медь на бирже Comex достигала 22 сентября $6,903 за фунт ($15211 за тонну).
Между тем российская нефть сорта Urals на торгах 17 сентября впервые обошла в цене марку Brent и в моменте достигла рекордных $121 за баррель.