Москва26 авгВести.Цены на медь продолжают расти после рекордных значений днем ранее, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME).
Котировки трехмесячных фьючерсов на LME во вторник, 25 августа, выросли на 0,5% — до 14 349,5 доллара за тонну, а в среду прибавили еще 0,5% и достигли 14 415,5 доллара.
На бирже Comex сентябрьские фьючерсы на металл торгуются по цене 6,73 доллара за фунт, что на 0,3% выше уровня на момент закрытия торгов во вторник.
По данным "Интерфакса", с начала года стоимость меди на LME выросла примерно на 16%. Среди факторов динамики называются существенное увеличение поставок металла в США и сокращение запасов в других странах.