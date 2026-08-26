Цена трехмесячных фьючерсов на медь выросла до $14,4 тыс. за тонну

Цены на медь обновили рекорд Цена трехмесячных фьючерсов на медь выросла до $14,4 тыс. за тонну

Москва26 авг Вести.Цены на медь продолжают расти после рекордных значений днем ранее, следует из данных Лондонской биржи металлов (LME).

Котировки трехмесячных фьючерсов на LME во вторник, 25 августа, выросли на 0,5% — до 14 349,5 доллара за тонну, а в среду прибавили еще 0,5% и достигли 14 415,5 доллара.

На бирже Comex сентябрьские фьючерсы на металл торгуются по цене 6,73 доллара за фунт, что на 0,3% выше уровня на момент закрытия торгов во вторник.

По данным "Интерфакса", с начала года стоимость меди на LME выросла примерно на 16%. Среди факторов динамики называются существенное увеличение поставок металла в США и сокращение запасов в других странах.