Москва18 ноя Вести.Средний бизнес в России заинтересовался покупкой дизельных генераторов средней и малой мощности, сообщает РБК. Это необходимо для резервного энергоснабжения дата-центров и центров обработки данных (ЦОД).

Раньше основными заказчиками генераторов были крупные операторы и корпорации, сейчас активнее обращаются средние компании, которые размещают свои серверы в коммерческих ЦОДах или строят собственные серверные комнаты.

После инцидентов с дата-центрами рынок начал сегментироваться. Крупные игроки наращивают распределенные мощности, а средние компании все чаще задумываются о собственных компактных дата-центрах или горячем резерве отметил заместитель генерального руководителя по коммерческим вопросам группы компаний ТСС Геннадий Попов

По словам производителя дизельных генераторов, изменилась структура запросов: заказчики все чаще рассматривают несколько установок мощностью 200–800 кВт, которые можно распределить по площадкам или использовать для резервирования конкретных залов, вместо одной крупной станции на 2–3 МВт. Это позволяет снизить риски "единой точки отказа" и быстрее масштабироваться, пояснил Попов.

По оценкам экспертов, в 2025 году на дата-центры приходилось 15–18% продаж промышленных генераторов в России, а в 2026 году этот показатель может вырасти до 20–25%. Рост рынка ДГУ для дата-центров ТСС связывает не только с атаками украинских дронов, но и с общим дефицитом мощностей и ростом цен на электроэнергию.