ТАСС: мощность ЦОДов и майнинговых объектов в России выросла на 24,4%

Мощность ЦОДов и майнеров в России выросла за девять месяцев ТАСС: мощность ЦОДов и майнинговых объектов в России выросла на 24,4%

Москва6 ноя Вести.Установленная мощность центров обработки данных (ЦОД) и объектов майнинга в России за девять месяцев 2026 года увеличилась на 24,4%, до 5,4 ГВт. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

По данным организации, с начала года к энергосистеме подключили 1,055 ГВт мощностей таких потребителей.

На 30.09.2026 мощность действующих объектов энергоемких вычислений – ЦОД и майнеров – в энергосистеме составляет 5 380 МВт говорится в сообщении

За три года доля дата-центров в общей структуре электропотребления страны выросла с 1,4% в 2022 году до 2% в 2025-м, добавили в компании. В ближайшие пять лет потребляемая мощность центров высокотехнологичных вычислений может достичь 15,3 ГВт.