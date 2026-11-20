Москва20 ноя Вести.Клиенты ряда операторов центров обработки данных (ЦОД) начали рассылать клиентам письма с просьбой заранее сказать, какие серверные стойки на какую электрическую мощность они смогут освободить, сообщает РБК. Это нужно, чтобы выполнить указ президента о резервировании 10% площадей и мощностей дата-центров. В письмах отмечается, что, если клиент не ответит, оператор выберет эти стойки сам.

Мы направили всем клиентам информационные письма о ситуации, которая может возникнуть при реализации указа, и предложили заблаговременно определить 10% используемых ресурсов — стоек и электрической мощности подтвердил директор по развитию ЦОД "Датахаус" Константин Никольский

Пока ресурсы остаются в распоряжении клиента, плата взимается как прежде, а за период, когда стойки не предоставляются, начисляться не будет, уточнил Никольский.

2 ноября вступил в силу указ президента России «О временных мерах по обеспечению поддержки функционирования на территории России информационных ресурсов». 10-процентный резерв в ЦОДах предназначен для поддерживания работы ресурсов из «белого списка», которые должны оставаться доступными при сбоях и отключениях интернета. По данным Минцифры, в этот перечень включено около 900 интернет-ресурсов.

Ранее сообщалось что лидер рынка дата-центров начал аудит мощностей в рамках указа Путина.