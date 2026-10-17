Москва17 окт Вести.Угроза США возобновить атаки на Иран может привести к ответным ударам Тегерана по критической инфраструктуре Саудовской Аравии. Это нанесет королевству колоссальный экономический ущерб и вынудит его отказаться от реализации масштабной программы модернизации "Видение Саудовской Аравии 2030". Об этом сообщил ИС "Вести" бывший посол США в Саудовской Аравии Чез Фриман.

США угрожают вновь начать атаку на Иран. А иранцы сказали, что в таком случае они уничтожат инфраструктуру в Саудовской Аравии. Часть этой инфраструктуры критически важна для выживания людей. Например, опреснительные установки. Другая инфраструктура — незаменимая основа для богатства. Думаю, на данный момент оценка такова, что сочетание действий иранцев и йеменцев нанесло Саудовской Аравии ущерб примерно на два триллиона долларов. Это совсем не мелочь. Это значит, что следующие 5-7 лет Саудовской Аравии придется восстанавливать разрушенное, а не новыми инициативами заниматься. Например, отложить проект наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда "Видение Саудовской Аравии - 2030" — лейтмотив всех последних лет (масштабная стратегическая программа создания "города будущего" NEOM, представленная 25 апреля 2016 года наследным принцем с целью снижения зависимости экономики страны от нефти и модернизации общества - прим. ред.) рассказал Фриман

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего NEOM, проект которого ранее представил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.